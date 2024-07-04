Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde, 29 Haziran günü yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede vücut geliştirme sporcusu olan Bahtiyar Bahar'ın (32) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahar'ın ölümüyle ilgili olay araştırma raporu hazırladı.

LOKAL İNSÜLİN VE TAKVİYE EDİCİ MADDELER

Raporda, Bahar'ın vücut geliştirme sporu yaptığı, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtildi.

4 AY ÖNCE DE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu da raporda ifade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.

VÜCUTTA DARP VE CEBİR İZİ YOK

Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur" denildi.