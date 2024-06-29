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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Genç sporcu evinin önünde ölü bulundu - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç sporcu evinin önünde ölü bulundu!

        Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan ve fitness sporuyla ilgilenen Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu. Bahar'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:35
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        Genç sporcu evinin önünde ölü bulundu!
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        Muğla'da olay, Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinin yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre hhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        KİMLİĞİ SAPTANDI SPORCU ÇIKTI

        Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin fitness sporcusu Bahtiyar Bahar olduğu öğrenildi. Bahar’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Bahar’ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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