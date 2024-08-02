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        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, dünya genelinde 200 milyonda 1 görülen mavi ıstakoz görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:50
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        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
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        Mavi ıstakoz, takıldığı hayalet ağdan dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarıldı. Su Ürünleri Mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, dün, dalış eğitimi vermek için bir grupla Ayvalık'ta denize açıldı. Açıkta dalış yaptıkları sırada Kartal, hayalet ağa takılmış olan bir mavi ıstakoz olduğunu fark etti.

        DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

        Kartal, dünya genelinde 200 milyonda 1 görülen mavi ıstakozu su altı kamerasıyla görüntüledikten sonra takıldığı ağdan kurtardı. Kartal, kurtardığı mavi ıstakozu daha sonra bölgedeki ismini gizli tuttuğu bir adanın yakınında doğal ortamına bıraktı.

        Kartal, kurtardığı mavi ıstakozun ender görülen bir tür olduğuna dikkati çekip, "Renk mutasyonu bu farklı bir tür değil. Buradaki önemli nokta ise hayalet ağdan çıkması. Denize çöp olarak atılmış ya da bir balıkçının attığı ağdan kopmuş bir parçaya takılmış. Ölmek üzereydi. Belki biraz daha o şekilde kalsaydı, ölecekti."

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        "AYVALIK SUALTI ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN GÜZEL BİR TESADÜF"

        "Onu ağdan kurtarıp yaşamına devam edebileceği güvenli bir ortama bıraktık. Ortaya çıkan istatistikler net, çok nadir görülen renk mutasyonu bu. Albinizm gibi milyonlarca insanın içinde tek bir insan kirpiklerinden saçlarına kadar her yeri bembeyaz olur ya ıstakozda da böyle bir olay bu."

        "Evet başkaları da görmüş olabilir ama milyarlarca ya da milyonlarcası içinde çok nadir görülen bireyler bunlar. Ayvalık'ta görülmüş olması da Ayvalık'ın sualtı çeşitliliği açısından, sualtı renkleri için güzel bir tesadüf" dedi.

        Herkesi Ayvalık'ın sualtı güzelliklerini görmeye davet eden Kartal, belli aralıklarla mavi ıstakozu kontrol edeceklerini söyledi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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