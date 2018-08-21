çipli kimlik
Merak Edilenler
Haberler > Ekonomi > Merak Edilenler

2018 çipli kimlik kartı kaybetme işlemleri: Çipli kimlik kartını kaybettim ne yapmalıyım?

Eski nüfus cüzdanlarının yerine 2 Ocak 2017 tarihinde dağıtımına başlanan yeni çipli kimlik kartları kullanılmaya başlandı. Yeni çipli kimlik kartının kaybedilmesi durumunda ne yapılacağı merak ediliyor. İşte yapılması gerekenler...

21.08.2018 - 22:35 | Güncelleme:

Yeni çipli kimlik kartının kaybolması durumunda yapmanız gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz... Çipli kimlik kartını kaybettim ne yapmalıyım?

Yeni çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlamasının ardından eski nüfus cüzdanları ile ilgi yaşanan sıkıntılar da son bulmuş oldu. Kötü niyetli kişilerin eline geçen eski nüfus cüzdanları ile şirket kuruyor, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı yaptırıyor, borçlanıyor, kredi çekiyor, hatta evlenebiliyordu. Eski nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşlar bu durumda yasal süreçlerle karşı karşıya kalıyordu. Yeni Kimlik kartlarının çalınması veya kaybolması durumunda anında devre dışı bırakılabilecek. Sahte ya da çalıntı kimlikle hat çıkarma riski de sona erdi. Yeni kimlik kartı sahibinden başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak. Nüfus müdürlüklerine ya da emniyete başvurulduğunda kayıp kimlik kartı anında bloke edilebilecek.

ÇİPLİ KİMLİK KARTINIZ KAYBOLURSA NE YAPACAKSINIZ?

Herhangi bir sebeple çipli kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir. Bu işlemlerin daha hızlı yapılması için Alo 199 çağrı merkezini aramanız gerekiyor. Aksi takdirde bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaatınız gerekecektir.

Yeni Çipli kimlik kartının kaybolması durumunda yeniden başvuru yapılmalı. Kimliğini kaybedenlerin öncelikle muhtarlıktan “nüfus cüzdanı talep formu” alması gerekiyor. Daha sonra son 6 ay içinde çekilmiş 3 biyometrik fotoğraf ve form ile Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilecek. Her ihtimale karşı yanınızda size ait olan, ehliyet, pasaport, memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ve Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportundan birini bulundurmanızda fayda var. Bu belgeleri ibraz ettikten sonra başvurunuz tamamlanacak ve size yeni kimlik kartınız gelene kadar geçerli olan “GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ” verilecek.

 

SADECE DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETİ ÖDENİYOR

Geçmiş yıllarda kimlik kartının kaybedilmesi durumunda ceza ödeme zorunluluğu vardı. Ancak yasada yapılan değişiklikle bu ceza uygulaması ortadan kaldırılmış oldu. Bu değişiklik ile idari para cezası yerine değerli kağıt ücreti ödemek yeterli oluyor. Bu ücret ise 37 TL.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.