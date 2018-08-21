Yeni çipli kimlik kartının kaybolması durumunda yapmanız gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz... Çipli kimlik kartını kaybettim ne yapmalıyım?

Yeni çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlamasının ardından eski nüfus cüzdanları ile ilgi yaşanan sıkıntılar da son bulmuş oldu. Kötü niyetli kişilerin eline geçen eski nüfus cüzdanları ile şirket kuruyor, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı yaptırıyor, borçlanıyor, kredi çekiyor, hatta evlenebiliyordu. Eski nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşlar bu durumda yasal süreçlerle karşı karşıya kalıyordu. Yeni Kimlik kartlarının çalınması veya kaybolması durumunda anında devre dışı bırakılabilecek. Sahte ya da çalıntı kimlikle hat çıkarma riski de sona erdi. Yeni kimlik kartı sahibinden başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak. Nüfus müdürlüklerine ya da emniyete başvurulduğunda kayıp kimlik kartı anında bloke edilebilecek.

ÇİPLİ KİMLİK KARTINIZ KAYBOLURSA NE YAPACAKSINIZ?

Herhangi bir sebeple çipli kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir. Bu işlemlerin daha hızlı yapılması için Alo 199 çağrı merkezini aramanız gerekiyor. Aksi takdirde bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaatınız gerekecektir.

Yeni Çipli kimlik kartının kaybolması durumunda yeniden başvuru yapılmalı. Kimliğini kaybedenlerin öncelikle muhtarlıktan “nüfus cüzdanı talep formu” alması gerekiyor. Daha sonra son 6 ay içinde çekilmiş 3 biyometrik fotoğraf ve form ile Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilecek. Her ihtimale karşı yanınızda size ait olan, ehliyet, pasaport, memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ve Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportundan birini bulundurmanızda fayda var. Bu belgeleri ibraz ettikten sonra başvurunuz tamamlanacak ve size yeni kimlik kartınız gelene kadar geçerli olan “GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ” verilecek.

SADECE DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETİ ÖDENİYOR

Geçmiş yıllarda kimlik kartının kaybedilmesi durumunda ceza ödeme zorunluluğu vardı. Ancak yasada yapılan değişiklikle bu ceza uygulaması ortadan kaldırılmış oldu. Bu değişiklik ile idari para cezası yerine değerli kağıt ücreti ödemek yeterli oluyor. Bu ücret ise 37 TL.

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