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2019 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS önlisans ve KPSS lisans sınav tarihleri milyonlarca memur olmak isteyen vatandaşın merak ettiği konu başlıklarından biri oldu. Peki, 2019 KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar...
2019 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019- 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yıl KPSS sınavına girecek olan adaylar için sınav 5 oturumda gerçekleşecek.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
KPSS SINAVI İLE İLGİLİ AYRINTILAR
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?
Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.
B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?
Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.
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