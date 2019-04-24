2019 LGS Nisan ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin nisan ayı örnek sorularını resmi internet sayfasından öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2019 LGS NİSAN AYI ÖRENEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

LGS NİSAN SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS NİSAN SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS SINAVI NE ZAMAN 2019

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.