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Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'dan kareler!

Giriş: 20.03.2019 - 16:01 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un Sonbahar/Kış 2019 sezonu başladı. 22 Mart Cuma gününe kadar sürecek etkinlik, moda dünyasının ünlü isimlerini ağırlayacak. İşte ünlü modacıların defileleriyle Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'dan kareler...

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    DENİZ BERDAN

    Modacı Deniz Berdan İstanbul'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası"nda Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı. 

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    Berdan koleksiyonunu "Toplumda bireylerin çeşitli şekillerde nesneleştirilmesine karşı çıktığım" cümlesi ile tanımladı.

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    Berdan, Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası’nda cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti. 

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    Deniz Berdan'ın kızı Begüm ile hazırladığı defilede ünlü rapçi Ceza da podyuma çıktı.

     

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    Deniz Berdan defilesinden kareler ise şöyle...

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    KİĞILI

    Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlediği defileyle Light Magic isimli koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunan Kiğılı, alışılagelmişin dışındaki çizgileriyle beğeni topladı. 

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    30 farklı modelin sahne aldığı; casual ile spor ürünlerin ağırlıklı olduğu koleksiyon, ‘mistizm’ temasını son trend dokunuşlar, zengin renk tonları, güçlü ve modern bir çizgi ile erkek giyiminde buluşturdu. 

     

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    Koleksiyon, Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş tarafından hazırlanırken; defilenin koreograflığını ise Uğurhan Akdeniz üstlendi.

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    DAMAT

    Erkek giyim markası Damat, 'Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul' kapsamında, 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunu beğeniye sundu.

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    Şehirli erkeğin tercih edeceği daha spor casual parçalar 40 model tarafından tanıtıldı.

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    Toprak tonları, gri ve siyahların ağırlıkta olduğu parçalar konforu yenilikçi bir tasarım anlayışından yola çıkılmış.

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    Damat , 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonundan kareler!

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    EDA GÜNGÖR

    Eda Güngör'ün tasarladığı hazır giyim markası M.O.F.C moda haftası kapsamında 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunu görücüye çıkardı.

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    Güngör, 80'li yılların lüks yaşamayı seven, eğlenceli kadınlarından yola çıkarak koleksiyonunu oluşturdu. 

     

     

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    Jarse kumaşların, yeşil, hardal, bakır, mor, fuşya gibi renklerin hakim olduğu koleksiyon, çok uğraşılmadan, hızlıca çekici görünmek isteyen kadınların stilini sahipleniyor.

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    THIRD

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