- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
DENİZ BERDAN
Modacı Deniz Berdan İstanbul'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası"nda Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı.
Berdan koleksiyonunu "Toplumda bireylerin çeşitli şekillerde nesneleştirilmesine karşı çıktığım" cümlesi ile tanımladı.
Berdan, Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası’nda cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.
Deniz Berdan'ın kızı Begüm ile hazırladığı defilede ünlü rapçi Ceza da podyuma çıktı.
Deniz Berdan defilesinden kareler ise şöyle...
KİĞILI
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlediği defileyle Light Magic isimli koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunan Kiğılı, alışılagelmişin dışındaki çizgileriyle beğeni topladı.
30 farklı modelin sahne aldığı; casual ile spor ürünlerin ağırlıklı olduğu koleksiyon, ‘mistizm’ temasını son trend dokunuşlar, zengin renk tonları, güçlü ve modern bir çizgi ile erkek giyiminde buluşturdu.
Koleksiyon, Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş tarafından hazırlanırken; defilenin koreograflığını ise Uğurhan Akdeniz üstlendi.
DAMAT
Erkek giyim markası Damat, 'Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul' kapsamında, 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunu beğeniye sundu.
Şehirli erkeğin tercih edeceği daha spor casual parçalar 40 model tarafından tanıtıldı.
Toprak tonları, gri ve siyahların ağırlıkta olduğu parçalar konforu yenilikçi bir tasarım anlayışından yola çıkılmış.
Damat , 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonundan kareler!
EDA GÜNGÖR
Eda Güngör'ün tasarladığı hazır giyim markası M.O.F.C moda haftası kapsamında 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunu görücüye çıkardı.
Güngör, 80'li yılların lüks yaşamayı seven, eğlenceli kadınlarından yola çıkarak koleksiyonunu oluşturdu.
Jarse kumaşların, yeşil, hardal, bakır, mor, fuşya gibi renklerin hakim olduğu koleksiyon, çok uğraşılmadan, hızlıca çekici görünmek isteyen kadınların stilini sahipleniyor.
THIRD
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.