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2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderilmeye devam ediyor. Yarışmanın sonuçlanmasına aylar var anca jüri üyeleri, şimdiden yarışmadan özel kareler yayınladı. Profesyonel, Öğrenci, Gençlik ve Açık Yarışma olmak üzere dört kategoride ödül verilecek olan 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde başvurular ocak ayına kadar devam edecek. Sonuçlar ise nisanda duyurulacak. İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin güçlü adayları!

Xin Cheng, Çin