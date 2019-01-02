2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Özgür Özdemir'de dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Özgür Özdemir, dalgıçlık yapmaktadır. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Özgür Özdemir kimdir? Özgür Özdemir kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR ÖZDEMİR KİMDİR?

35 yaşında ve Rizeli. 21 yıldır Bodrum'da yaşıyor ve turizmle uğraşıyor. Profesyonel olarak dalgıçlık yaptı.

Özgür Özdemir kendisini şöyle anlatıyor ; Tüm sporları yapmışlığım var. Genelde sıcakkanlıyımdır. Her insanla anlaşırım. Survivor'a gitmeye 2012 yılında karar verdim. Babamı kaybetmiştim o yıl. Yetenek Sizsiniz'de ilanı görünce başvurdum. Survivor'da asıl mesele bu yıl. Yunanistan'la karşılacağız ve daha fazla efor gerektiren bir olay. Elimden gelenin çok daha iyisini yapacağım ve kazanacağız. Mevzu derin sıkıntı büyük. Herkesin aklını başından alacağım, herkes akıllı olsun.

Özgür Özdemir'în kendini tanıttığı video;

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