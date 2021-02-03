2020'de 100 araçtan 9'u pert çıktı

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Oto ekspertiz şirketi Pilot Garage Otomotiv Genel Koordinatörü Cihan Emre, 2020 yılında hareketli geçen ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni yönetmeliğin de etkisiyle 2020 yılında oto ekspertiz sektörünün rekor kırdığını dile getiren Emre, satılan 8.2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade etti.

Emre, "2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. Bu araçların satışları bir önceki yıla göre, salgın etkisiyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok problemlerine bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Fakat sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9'unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık" şeklinde konuştu.

İkinci el araç pazarının güncel durumu hakkındaki görüşlerini de paylaşan Emre, "Geçen yıl yaşadığımız suni fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 10'luk bir fiyat düşüşü hakim; bazı modellerdeyse yüzde 20'ye ulaştı. Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz" dedi.