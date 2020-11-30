ÖSYM tarafından 29 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı. Sınavlara katılan adaylar soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını 10 gün boyunca görüntüleyebilecek. 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme

2020-EUS VE 2020 STS ECZACILIK SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(30 Kasım 2020)

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve Eczacılık alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2020-STS Eczacılık) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-EUS VE 2020 STS ECZACILIK TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ