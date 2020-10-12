Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı 10 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Adayların merakla beklediği 2020 İç Denetçi sınavı soru kitapçığı bugün yayınlandı. İşte 2020 İç Denetçi soru ve cevapları...

2020 İÇ DENETÇİ SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"DUYURU

(12 Ekim 2020)

2020-İç Denetçi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme (2020-İç Denetçi) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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