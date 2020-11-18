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HaberlerGündemEğitim2020-Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! 2020- Kaymakamlık sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık sonu
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2020-Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! 2020- Kaymakamlık sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık sonuç sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),resmi internet sitesinde 2020- Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilecek. 2020- Kaymakamlık sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık sonuç sorgula

2020-Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! 2020- Kaymakamlık sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık sonu

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı olarak da bilinen 2020-Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. 2020-Kaymakamlık adayları sınav sonuçlarını ÖSYM sitesinden öğrenebilecek. 2020- Kaymakamlık sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-Kaymakamlık sonuç sorgula

ÖSYM 2020-KAYMAKAMLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM internet sitesinden yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU
(18 Kasım 2020)

2020-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-KAYMAKAMLIK SINAV SONUCU SORGULA

2020-KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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