EN İYİ ŞARKI

I Can't Let You Throw Yourself Away

Oyuncak Hikayesi 4 - Müzik ve söz: Randy Newman

(I'm Gonna) Love Me Again

Rocketman - Müzik: Elton John Söz: Bernie Taupin

I'm Standing With You

Breakthrough – Müzik ve söz: Diane Warren

Into The Unknown

Karlar Ülkesi II – Müzik ve söz: Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez

Stand Up

Harriet – Müzik ve söz: Joshuah Brian Campbell ve Cynthia Erivo

Ödülün favorisi Elton John... “Rocketman”in adaylık sayısında gözü çok daha yükseklerdeydi ama “resmi” bir Elton John filmografisi olarak Akademi'den pek ilgi görmedi. Yine de Elton John sevgisi bu kategoride işe yarayabilir... “I'm Standing With You”nun besteci ve söz yazarı Diane Warren, bu yıl 11'nci kez Oscar'a aday oldu ama ona şans verenlerin sayısı gerçekten çok az... “(I'm Gonna) Love Me Again”i en çok zorlayacak şarkı ise büyük ihtimal Joshuah Brian Campbell ve Cynthia Erivo olacak. Erivo, “Harriet” filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında da aday. Bu yıl Oscar'ın çok beyaz olmasından rahatsız olan Akademi üyeleri en azından bu dalda Erivo'yu sahneye çıkarmak isteyebilir.

Kim kazanır? (I'm Gonna) Love Me Again

Kazanırsa sürpriz olmaz: Stand Up