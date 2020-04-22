2020 Ramazan pide fiyatları ne kadar? sorusu Ramazan hazırlıkları yapan vatandaşlara tarafından en çok merak edilen konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz yıl 3 Türk lirasından satılan Ramazan pidesine bu yıl zam gelemeyeceği açıklandı. İşte İstanbul pidesinin ücreti...

RAMAZAN PİDE FİYATI NE KADAR?

İstanbul’da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL’den satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz” İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin“ dedi.

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanmasını bekleyin. Hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya elinizle ya da merdaneyle şekil verin. Açtığımız hamuru güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Ramazan pideleriniz hazır! Afiyet olsun...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

RAMAZAN PİDESİ ÜZERİ İÇİN

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu