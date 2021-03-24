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2021 Çiftçi destek ödemeler hesaplara yattı mı? Çiftçi destek, süt, mazot gübre desteği sorgulama!

2021 Tarımsal destek ödemeleri araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2021 süt desteği, çiftçi destek ödemeleri, mazot gübre desteği ödemelerinin T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre yatacağını açıklaması üzerine en çok merak edilen şey çiftçi destek ödemeleri oldu. Peki, Süt desteği ödemeleri ile mazot gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? 2021 çiftçi destek ödemeleri fiyatları

2021 Çiftçi destek ödemeler hesaplara yattı mı? Çiftçi destek, süt, mazot gübre desteği sorgulama!

2021 çiftçiye gübre, mazot desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Peki, 2021 çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı? 2021 Gübre desteği, mazot desteği ödemeleri ne kadar?

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

E-DEVLET ÇİP SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİNİN YATIP YATMADIĞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

6 MART 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YENİ MAZOT, GÜBRE DESTEĞİ FİYATLARI

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 Mart 2021 tarihinde Twitter'da yaptığı açıklamada:

"Yaklaşık 377 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz.

Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL,

Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz.

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.

Buna göre;

TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00’den sonra,

TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00’den sonra ödeme yapılacaktır." dedi.

2020 EKİM, KASIM SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Bakan Pekdemirli Twitter'da yaptığı açıklamada "Süt desteği kapsamında 2020 yılı Ekim ve Kasım ayları için; 243.128 üreticimize, 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.

Destek ödemesini bugün (12 Mart Cuma günü) saat 18.00’den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.

Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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