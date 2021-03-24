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2021 İSG/1 başvuruları başladı! İSG 2021 başvuru ücreti ne? İSG/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2021 İSG/1 başvurularının başladığını duyurdu. 2021 İSG/1 sınavına katılmak isteyenler 31 Mart 2021 tarihine kadar ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, İSG 2021 başvuru ücreti ne? İşte 2021 İSG/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 İSG/1 başvuruları başladı! İSG 2021 başvuru ücreti ne? İSG/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) başvuruları başladı. ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için başvuru kılavuzu adaylarla paylaşıldı. Peki, İSG 2021 başvuru ücreti ne? İşte 2021 İSG/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 İSG/1 SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1),09 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 İSG/1 BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvurular, 24 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 İSG/1 BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 İSG/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İSG sınav ücreti: 290TL

İSG SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKADAN ÖDENİR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2021 İSG/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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