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2021 LGS Aralık ayı örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS Aralık ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. İşte 2021 LGS Aralık ayı örnek sorular....

2021 LGS Aralık ayı örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı yayında

2021 LGS Aralık ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Aralık ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu.

2020 - 2021 LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.

LGS ARALIK AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS ARALIK AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2021

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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