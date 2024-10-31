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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! 2 bölge için yağmur uyarısı - 31 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! 2 bölge için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 07:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 07:32
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        2 bölge için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 17°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Yağmurlu 20°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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        EDİRNE °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        MERSİN °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 13°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        DİYARBAKIR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

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