Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 19° Ankara Kısmen Güneşli 17° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 27° Trabzon Kısmen Güneşli 17° Bursa Kısmen Güneşli 17° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Yağmurlu 20° Ağrı Güneşli 14°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. REKLAM EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 23°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 23°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 23°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM MERSİN °C, 28°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı TRABZON °C, 17°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 14°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 13°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 20°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 14°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.