2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne alacaklar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CAMILA CABELLO

İkonik bir MTV sahnesine her adım attığında manşetleri kaplayan anlar yaşatmasıyla tanınan Camila Cabello, 2019 yılında gerçekleştirdiği Shawn Mendes düetiyle "Senorita"nın performansının ardından "Don't Go Yet" performansıyla mutlaka görülmesi gereken bir "VMA" dönüşü yapmaya hazırlanıyor.

LIL NAS X

Lil Nas X, çok imrenilen "Yılın Müzik Klibi" ödülü için mücadele ederken, "VMA" sahnesinde de türe meydan okuyan bir performans sergileyecek. Ünlü sahneyi en son 2019'da çığır açan "Panini" performansıyla süsledi.

LORDE

2017'den bu yana ilk kez "VMA" sahnesine merakla beklenen dönüşünü gerçekleştirecek olan LORDE, 20 Ağustos'ta büyük beğeni toplayan yeni projesi Solar Power'dan etkileyici bir dünya prömiyeri performansı sunmaya hazırlanıyor.

MACHINE GUN KELLY

Machine Gun Kelly, yakında çıkacak olan 'Born with Horns' albümünden yeni single'ı "papercuts"ın dünya prömiyerini hayata geçirerek, ikonik "VMA" sahnesinde ilk kez sahneye çıkıyor. İlk ödülünü 2020 "VMA"da "En İyi Alternatif" kategorisinde evine götüren müzisyen, bir kez daha aynı kategoride aday gösterildi.

OLIVIA RODRIGO

Çok platinli şarkıcı/söz yazarı Olivia Rodrigo, "good 4 u" performansıyla "VMA" sahnesinde yer alacak. İlk kez aday gösterilen müzisyen, gecenin en büyük iki ödülü olan "Yılın Sanatçısı" ve "Yılın Şarkısı" da dahil olmak üzere beş ödüle hak kazandı.

Sahne alacak diğer sanatçılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.