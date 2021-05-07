TUS yerleştirme sonuçları sorgulama! Binlerce öğrencinin beklediği haber geldi, iş hayatına bir an önce başlamak isteyen adaylar aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile 2021 TUS yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirs

ÖSYM 2021 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.