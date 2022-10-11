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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası hakkında 10 temel bilgi!

Dünya Kupası için geri sayım başladı. İşte Katar'daki 2022 Dünya Kupası hakkında dikkat çeken 10 temel bilgi

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  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

    2022 Dünya Kupası 20 Kasım`da başlıyor, 11 Aralık`ta bitiyor. Turnuva ilk kez kış aylarında oynayacak. Liglere ara verilecek.
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    İlk kez bir Arap ülkesinde

    2022 Dünya Kupası Katar`da düzenlenecek. İlk kez bir Arap ülkesi bu büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak.
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Maskot “La’eeb”

    Kupa boyunca sıkça görebileceğiniz bu maskotun adı “La’eeb”

     
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    Dünya Kupası topu: Al Rihla

    Dünya Kupası`nın topları da oldukça meşhurdur. Katar`daki topun adı ise Al Rihla. Yolculuk anlamına geliyor.
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Bir devir kapanıyor

    2022 Dünya Kupası, Ronaldo ve Messi`nin çok büyük ihtimalle son Dünya Kupası olacak.
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Katar`da yokuz

    Play off`a Portekiz`e elendiiğimizden dolayı Türkiye olarak Dünya Kupası`nda olmayacağız.
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    İtalya da Katar`da yok

    Dünya Kupası denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan İtalya, 2022 Dünya Kupası`nda olmayacak. Son Avrupa Şampiyonu, 2018`deki kupada da yoktu.

     
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Bir günde birden fazla maç izlenebilir

    Katar, yüzölçümü açısından küçük bir ülke. Maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Fakat şehirler birbirine çok yakın. Bu nedenle futbolseverler bir günden birden fazla maçı tribünden izleyebilir.

     
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Haaland yok

    Şu an dünya futbolunun en çok konuştuğu isim olan Norveçli Haaland, Dünya Kupası`nı evinden izleyecek.
  • 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası hakkında bilinmesi gerekenler... - Spor haberleri

    Olmayan diğer yıldızlar

    Muhammed Salah, Andrew Roberston, Marco Verratti, Barella, Luis Diaz, Riyad Mahrez, Alaba...

    (TRT Spor)

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