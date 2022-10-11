Bir günde birden fazla maç izlenebilir

Katar, yüzölçümü açısından küçük bir ülke. Maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Fakat şehirler birbirine çok yakın. Bu nedenle futbolseverler bir günden birden fazla maçı tribünden izleyebilir.