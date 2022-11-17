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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

Futbolun zirvesi olan Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala heyecan giderek artıyor! 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan ilk Orta Doğu ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, geride kalan 12 yıl boyunca kupa tarihinde iz bırakacak bir organizasyona imza atabilmek için yüksek bütçe ve teknolojiyi, mimari estetikle bir araya getirerek 8 stat inşa etti.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    KÖRFEZ SICAKLIĞI HİSSEDİLMEYECEK

    "Dr Cool" olarak da bilinen Katar Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Saud Abdul Ghani öncülüğünde bütün statları klimalı hale getiren organizasyon, sıcaklığı 18-24 derece arasında tutmayı hedefliyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Güneş enerjisi kullanılarak önceden soğutulan hava, tribün koltuklarının altına, yedek kulübelerine ve saha kenarına kurulan sistemle stat içine verilecek.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Alerjik yapıya sahip futbolseverlerin etkilenmeyeceği şekilde temizlenen hava, maç boyunca geri çekilecek, soğutulacak ve filtrelendikten sonra yeniden stada verilecek.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Söz konusu teknolojinin 2026 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan ABD'nin Houston, Los Angeles, Miami gibi yaz aylarında yüksek sıcak ortalamalarına sahip kentlerinde de kullanılması bekleniyor. Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar ve özellikleri şöyle:
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    AÇILIŞTA DÜNYAYI SELAMLAYACAK: AL BAYT STADI

    Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak Al Bayt Stadı, bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı sıra dışı bir görünüme sahip 60 bin kişilik stat, ülkenin en kuzeyinde ve ulaşım metro istasyonundan otobüslerle sağlanıyor.

     
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Katar'ın küçük bir kenti olan Al Khor'da inşa edilen ve bir yarı final maçına ev sahipliği yapacak stadın kapasitesi kupa sonrasında değişmeyecek.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Stadın maç programı şöyle:

    20 Kasım, TSİ 19.00: Katar-Ekvador

    23 Kasım, TSİ 13.00: Fas-Hırvatistan

    25 Kasım, TSİ 22.00: İngiltere-ABD
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    27 Kasım, TSİ 22.00: İspanya-Almanya

    29 Kasım, TSİ 18.00: Hollanda-Katar

    1 Aralık, TSİ 22.00: Kosta Rika-Almanya
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    4 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 tura

    10 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final

    14 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    ŞAMPİYON LUSAIL'DE BELİRLENECEK

    Karakteristik ışık ve gölge etkileşiminden ilham alınarak tasarlanan Lusail, 80 bin kişilik kapasitesiyle Katar'daki en büyük stat olmasının yanı sıra, perdenin kapanacağı maça da ev sahipliği yapacak.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Stadın cephesi ise bölgede medeniyetin yükselişi sırasında günlük hayatta kullanılan eşyaların ya da el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Stat, 9 Eylül'de Suudi ekibi Al Hilal ile Mısır temsilcisi Zamalek arasında oynanan Süper Kupa maçıyla test edildi.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Katar'a favori olarak gelen Arjantin ve Brezilya'nın müsabakalarına da ev sahipliği yapacak Lusail Stadı'nın maç programı şöyle:

    22 Kasım, TSİ 13.00: Arjantin-Suudi Arabistan

    24 Kasım, TSİ 22.00: Brezilya-Sırbistan

    26 Kasım, TSİ 22.00: Arjantin-Meksika
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    28 Kasım, TSİ 22.00: Portekiz-Uruguay

    30 Kasım, TSİ 22.00: Suudi Arabistan-Meksika

    2 Aralık, TSİ 22.00: Kamerun-Brezilya

     
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    6 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

    9 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final

    13 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final

    18 Aralık, TSİ 18.00: Final
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    BALIKÇILIK VE İNCİ DALIŞI GEÇMİŞİNİ YANSITIYOR: AL JANOUB STADI

    Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan fütüristik Al Janoub Stadı, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Çizgileri, yine Hadid'in tasarladığı ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda su sporlarına ev sahipliği yapan Aquatics Center'ı anımsatan stadın kapasitesi 40 bin kişi.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    AI Wakrah kentinin balıkçılık ve inci dalışı geçmişinden esinlenilerek yapılan, zarif kıvrımlarıyla etkileyici bir kuşbakışı görüntüye sahip Al Janoub Stadı, turnuva açılışını son şampiyon Fransa'yı ağırlayarak yapacak.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Statta oynanacak maçlar şöyle:

    22 Kasım, TSİ 22.00: Fransa-Avustralya

    24 Kasım, TSİ 13.00: İsviçre-Kamerun

    26 Kasım, TSİ 13.00: Tunus-Avustralya
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    28 Kasım, TSİ 13.00: Kamerun-Sırbistan

    30 Kasım, TSİ 18.00: Avustralya-Danimarka

    2 Aralık, TSİ 18.00: Gana-Uruguay

    5 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

     
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    GÜNEŞ HAREKET ETTİKÇE RENK DEĞİŞTİRİYOR: EDUCATION CITY STADI

    Al Rayyan kentinde bulunan ve metroyla gidilebilen Education City Stadı, cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.

     
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Üniversiteler, yeşil alanlar ve yüksek teknolojili tesislerle çevrili stat, Dünya Kupası sonrasında toplumun ve kampüsün ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam edecek.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Şubat 2020'de Bayern Münih ile Tigres UANL arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 40 bin kişi. Kapasite daha sonra üniversitelerin atletizm takımlarının kullanılabilmesi için 25 bine düşürülecek.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Biri çeyrek final olmak üzere 8 maça ev sahipliği yapacak statta oynanacak karşılaşmalar şöyle:

    22 Kasım, TSİ 16.00: Danimarka-Tunus

    24 Kasım, TSİ 16.00: Uruguay-Güney Kore
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    26 Kasım, TSİ 16.00: Polonya-Suudi Arabistan

    28 Kasım, TSİ 16.00: Güney Kore-Gana

    30 Kasım, TSİ 18.00: Tunus-Fransa
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    2 Aralık, TSİ 18.00: Güney Kore-Portekiz

    6 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

    9 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    TARAFTARLAR KLİMALI YOLLARLA ULAŞACAK: AHMED BİN ALİ STADI

    Yerel kültür ve geleneklerden esinlenilerek tasarlanan Ahmed Bin Ali Stadı, mimarisinde çevresindeki kum tepelerini yansıtan cepheleri ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındırıyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Education City Stadı ile arasında sadece bir metro durağı bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'na istasyondan klimalı bir yolla ulaşılıyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Galler'in gruptaki üç maçına da ev sahipliği yapacak stat, 40 bin kişilik kapasiteye sahip ancak Education City Stadı'nda olduğu gibi burada da kapasite kupa sonrasında 21 bine düşürülecek.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Stadın ev sahipliği yapacağı maçlar şöyle:

     

    21 Kasım, TSİ 22.00: ABD-Galler

    23 Kasım, TSİ 22.00: Belçika-Kanada

    25 Kasım, TSİ 13.00: Galler-İran
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    27 Kasım, TSİ 13.00: Japonya-Koska Rika

    29 Kasım, TSİ 22.00: Galler-İngiltere
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    1 Aralık, TSİ 18.00: Hırvatistan-Belçika

    3 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    3-2-1 MÜZESİ ZİYARETÇLİLERİNİ BEKLİYOR: ULUSLARARASI HALİFE STADI

    1976 yılında inşa edilen Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    40 bin kişilik kapasitesiyle bu kez Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya hazırlanan stadın önemli özelliklerinden biri, içinde yer alan 3-2-1 müzesi. Müzede, Pele, Maradona ve Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu dünya futbolunun efsane isimlerinin imzaladığı hatıra eşyaları ziyaretçileri bekliyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Japonya, 11 yıl önce AFC Asya Kupası'nı kazandığı statta iki maç oynayacak.

     
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Brezilya, Arjantin, İngiltere, İspanya, Uruguay gibi dünya futbolunun lider ülkelerini hazırlık karşılaşmalarında ağırlayan Uluslararası Halife Stadı'nın maç programı şöyle:
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    21 Kasım, TSİ 16.00: İngiltere-İran

    23 Kasım, TSİ 16.00: Almanya-Japonya

    25 Kasım, TSİ 19.00: Hollanda-Ekvador
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    27 Kasım, TSİ 19.00: Hırvatistan-Kanada

    29 Kasım, TSİ 18.00: Ekvador-Senegal

    1 Aralık, TSİ 22.00: Japonya-İspanya

    3 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

    17 Aralık, TSİ 18.00: Üçüncülük maçı
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    TAMAMEN SÖKÜLEBİLİR İLK DÜNYA KUPASI STADI: STAT 974

    Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, kupa tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Stada ismini veren 974 rakamı ise hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaatı sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Turnuva sonrasında tamamen sökülmesi planlanan 40 bin kişilik stadın kupa programı şöyle:

    22 Kasım, TSİ 19.00: Meksika-Polonya

     
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    24 Kasım, TSİ 19.00: Portekiz-Gana

    26 Kasım, TSİ 19.00: Fransa-Danimarka
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    28 Kasım, TSİ 19.00: Brezilya-İsviçre

    30 Kasım, TSİ 22.00: Polonya-Arjantin
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    2 Kasım, TSİ 22.00: Sırbistan-İsviçre

    5 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    "GAHFİYA" ESİN KAYNAĞI OLDU: AL THUMAMA STADI

    Doha'nın güneyinde yer alan 40 bin kişilik stat, bölgedeki erkeklerin başlıklarını yerinde tutmak için kullandıkları "Gahfiya"dan esinlenerek tasarlandı.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Grup aşamasında ev sahibi Katar'ın yanı sıra İspanya, Hollanda, ABD ve Kanada'nın maçlarına ev sahipliği yapacak stadın üst iki katının sökülerek kapasitesinin turnuvadan sonra 20 bine düşürülmesi öngörülüyor.
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    Bir çeyrek final maçının da oynanacağı Al Thumama Stadı'nın kupa programı şöyle:

    21 Kasım, TSİ 19.00: Senegal-Hollanda

    23 Kasım, TSİ 19.00: İspanya-Kosta Rika
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    25 Kasım, TSİ 16.00: Katar-Senegal

    27 Kasım, TSİ 16.00: Belçika-Fas

    29 Kasım, TSİ 22.00: İran-ABD
  • 2022 Dünya Kupası'nın statları göz kamaştırıyor

    1 Aralık, TSİ 18.00: Kanada-Fas

    4 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

    10 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final

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