18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 KPSS tarihleri belli oldu.

KPSS 2022 NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV TARİHİ: 31.07.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022