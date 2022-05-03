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2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru!

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2022 MET Gala dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi... MET Gala'da ünlüler bu yıl da dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi

HABERTURK.COM
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına her yıl düzenlenen ve modanın en büyük gecelerinden biri sayılan 2022 MET Gala gerçekleşti. 2020'de Covid-19 salgını yüzünden yapılmayan ve 2021'de sonbahara ertelenen Met Gala, bu yıl bahar aylarına dönüş yaptı.

     
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Moda, sinema, spor ve müzik dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı büyük davetin 2022 teması Moda Antolojisi (An Anthology of Fashion) oldu. Kıyafet kodu ise Gilded Glamour, yani Yaldızlı Çağ olarak belirlendi. Tema ile Amerikan tarihinde 19. yüzyılın sonuna uzanan 'Gilded Age' yani 'Yaldızlı Çağ'a gönderme yapıldı. Yaldızlı Çağ'ın ışıltılı yanıyla birlikte yoksulluk ve eşitsizlik dönemi olduğunu hatırlatalım.
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Gecenin ev sahipliğini yapan Blake Lively elbisesiyle geceye damga vurdu. Ünlü oyuncu, kırmızı halıya pembe tonlarının ağırlıkta olduğu bir kıyafetle çıktı. 
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Sonra yanına gelen görevlilerin yardımıyla, Lively'nin belindeki fiyonklar çözüldü.
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Blake Lively'nin elbisesi, fiyonkların çözülmesiyle pembeden maviye döndü. 

     
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Oyuncu, bu tercihiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. 
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kim Kardashian ise Marilyn Monroe'nun 1962'de, John F. Kennedy'ye "Mutlu Yıllar" şarkısını söylerken giydiği elbiseyi taşıdı. 
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kardashian, kıyafete sığabilmek için haftalar boyunca diyet yaptı.
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Dünyanın en tanınan kıyafetlerinden biri olan ve Jean Louis tarafından tasarlanan elbise, elle dikilmiş 2.500 kristal içeriyor. Elbisenin şu anki değerinin 10 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    İşte yılın moda gecesinden kameralara yansıyanlar...

    Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kylie Jenner
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kendall Jenner
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kendall Jenner
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kim Kardashian - Pete Davidson
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Phoebe Bridgers
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Nicki Minaj
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Cara Delevingne
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Cara Delevingne
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Cara Delevingne
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Hailey Bieber
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Gigi Hadid
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Gigi Hadid
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Gigi Hadid
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Bella Hadid
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Billie Eilish
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Joe Jonas - Sophie Turner
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kacey Musgraves
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Olivia Rodrigo
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Katy Perry
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Lily James
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Joan Smalls
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Taylor Hill
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Irina Shayk
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Cardi B
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kourtney Kardashian - Travis Barker
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kate Moss
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Kate ve Lila Moss
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Khloe Kardashian
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Gemma Chan
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Emma Stone
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Eiza Gonzalez
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Maisie Williams
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Sara Sampaio
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Karlie Kloss
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Elon Musk ile annesi Maye Musk
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Emily Ratajkowski 
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Jessica Chastain
  • 2022 MET Gala'ya yıldız yağmuru! İşte MET Gala'daki en çarpıcı kostümler... - Magazin haberleri

    Dakota Johnson

 

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