2023-2024 yılı sınav haftası takvimi güncellendi Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı.

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.