FED Ocak ayı faiz toplantı tarihl gündemi meşgul etmeye başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası'nın FED toplantısından nasıl bir faiz kararı çıkacak merak konusu olurken, toplantı tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 Ocak FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, faiz kararı ne olacak?" İşte detaylar...