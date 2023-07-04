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2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına gelecek zam oranlarına çevrilecek. Memur maaşı ile birlikte Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira olarak belirlenirken, Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti...

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  • 2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Temmuz ayının gelişiyle birlikte bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geleceği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaşına gelen zam doğrultusunda yeniden belirlenecek. Yeni bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle açıklık kazanacak. Peki, "2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?" İşte Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti...
  • 2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bedelli askerlik ücretine ilişkin yer alan bilgiler şu şekilde,

    Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

     
  • 2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

    Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

    2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.
  • 2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    2023 Temmuz memur zammının 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücreti belli olacak.
  • 2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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