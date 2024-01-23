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        Haberler Ekonomi Turizm 2023'ün 3. çeyreğinde 19.5 milyon kişi seyahat etti - Turizm Haberleri

        2023'ün 3. çeyreğinde 19.5 milyon kişi seyahat etti

        2023 yılının 3. çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) yurt içinde ikamet eden 19 milyon 467 bin kişi ülke içinde seyahate çıktı. Vatandaşların yüzde 49,3'ü yakınlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:18
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        3. çeyrekte 19.5 milyon kişi seyahat etti
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        TÜİK verilerine göre; 2023'te Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 artarak 23 milyon 780 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 220 milyon 969 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,3 gece oldu.

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        SEYAHATE ÇIKANLAR, 114 MİLYAR TL HARCADI

        Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,7'sini 102 milyar 242 milyon 978 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,3'ünü ise 11 milyar 753 milyon 665 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 794 TL oldu.

        Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,7 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,5 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 21,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 79,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 51,9 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 158,7'lik artış görüldü.

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        YÜZDE 49,3 YAKINLARINI ZİYARET ETME AMACIYLA SEYAHAT ETTİ

        Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 46 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,3 ile "sağlık" yer aldı.

        EN ÇOK ARKADAŞ VE AKRABA EVİNDE KALINDI

        Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 377 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 41 milyon 562 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 20 milyon 631 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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