Haberler Dünya 2023 yılı için dünyanın en mutlu 10 ülkesi belirlendi

2023 yılı için dünyanın en mutlu 10 ülkesi belirlendi Gallup anket şirketi tarafından yayınlanan 2023 Dünya Mutluluk Raporu, dünyanın en mutlu ülkelerini belirledi. En mutsuz ülke Liberya olarak belirlenirken, Türkiye listede 98. sırada yer aldı. Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:46 facebook

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10. YENİ ZELANDA Yeni Zelanda, rapora göre, dünyanın en mutlu onuncu ülkesi oldu ve 7 bin 123 puan aldı. Ülke, üst üste ikinci kez onuncu sırada yer aldı.

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9. LÜKSEMBURG 2023 yılında dünyanın en mutlu dokuzuncu ülkesi, 7 bin 228 puan ile Lüksemburg oldu. Küçük Avrupa ülkesi 2022'de altıncı sıraya kadar yükseldi ve bu yıl üç sıra geriledi.