Her sene milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavının ilk oturumu 17 Haziran tarihinde yapılacak. Adaylar, girmek istedikleri bölüme göre farklı sınavlara girecek. Heyecanla sınavı bekleyen öğrenciler, tarihe az bir zaman kala sınava giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını bekliyor. Peki, 2023 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...