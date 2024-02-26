2024 KPSS takvimi açıklandı! KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı?
ÖSYM, 2024 yılı için KPSS takvimini açıkladı! Açıklamanın ardından aday öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmamak adına dikkatlerini ÖSYM takvimine yöneltti. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
2024 yılında KPSS'nin (Kamu Personeli Seçme Sınav) ne zaman yapılacağı sene başından beri büyük merak konusuydu. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamalara göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar belirtilen tarihlerde işlemlerini yaparak sınava girebilecek. İşte detaylar...
2024 KPSS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için başvuruların başlaması aday öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS başvuruları 3 Mayıs Cuma günü başlayacak. 10 gün sürecek olan başvuru süreci 15 Mayıs'ta sonlanacak.
KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2024 KPSS sınavı için geç başvurular 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs 23:59'da sona erecek. Geç başvuru sürecinin de tamamlanmasının ardından 14 Temmuz 2024'te sınav gerçekleşecek. KPSS sonuçları 23 Ağustos'ta yayınlanacak.