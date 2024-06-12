2024 transfer sezonu başladı mı? Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu 2024- 2025 yaz ara transfer dönemi tarihini açıkladı. Açıklamanın yapılmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi önemli takımlar harekete geçti. Öte yandan Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor ve Göztepe yeni sezon planlaması için futbolcu gözlemlemeye başladı. Peki, 2024 transfer sezonu başladı mı? Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte, detaylar...
2024 yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu. Tarihin belli olmasıyla kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen zaman dilimi arasında takımlarını güçlendirerek eksik bölgelerine takviye yapabilecek. Peki, transfer sezonu başladı mı? Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte, birinci ve ikinci transfer dönemi tarihleri...
2024 TRANSFER SEZONU BAŞLADI MI?
Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran- 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.
2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlarken 1 Haziran 2025'te sona erecek.