2025-2026 dönemi AÖF sınav tarihleri: AÖF Güz ve Bahar Dönemi vize, final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 yılına ait yeni akademik takvimi duyuruldu. Takvimin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, Güz ve Bahar dönemlerinde uygulanacak sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Güz Dönemi ve Bahar Dönemi için vize ile final sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu olurken, adaylar şimdiden hazırlıklarını buna göre planlamak istiyor. Peki, AÖF'te Güz ve Bahar Dönemi vize ve final sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Mayıs 2026