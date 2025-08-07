İstanbul'da metro ağı genişliyor: 2025-2026 yılında İstanbul'da açılacak yeni metro hatları
İstanbul'da toplu ulaşım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Trafik yoğunluğuyla bilinen megakentte ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni metro projeleri hayata geçiriliyor. 2025 ve 2026 yıllarında hizmete alınması planlanan Pendik–Kaynarca–Tuzla, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe ve Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli hatları, İstanbul'un metro ağını daha da genişletecek. Bu hatlar, mevcut metro hatlarıyla entegre çalışarak şehrin birçok noktasına kesintisiz ve hızlı ulaşım imkânı sunacak. İşte önümüzdeki dönemde açılması planlanan metro hatlarına dair tüm detaylar…
PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme yüzde 86 seviyesine ulaştı. Metronun 2026 yılın açılması öngörülüyor.
PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI İL ENTEGRE OLACAK DİĞER HATLAR
Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı; Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegre edilecek.
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?
Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.
HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?
Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.
ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziksel ilerleme yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hattın 2026 yılı başında yolculu işletmeye alınması planlanıyor.
ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI
Toplam uzunluğu 10,9 kilometre olan hattın ilk etabı olan Çekmeköy–Samandıra Merkez arasındaki 6,5 kilometrelik kesim, 4 istasyonla birlikte 16 Mart 2024 tarihinde hizmete alınmıştı. İkinci etapta ise Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları yer alıyor.
Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu’nda Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi ile Çocuk Parkı, Veysel Karani İstasyonu’nda ise “Yuvamız İstanbul” kreşi yapılacak.
ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?
Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metro hattının tamamlanmasıyla Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz metro ulaşımı sağlanacak. Böylece iki ilçe arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya inecek.
ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTININ ENTEGRE OLACAĞI DİĞER HATLAR
Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı;
- Dudullu istasyonunda (M8) Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile,
- Çarşı istasyonunda (M12) Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile
- Altunizade istasyonunda Metrobüs ile,
- Üsküdar’da Marmaray ve Şehir Hatları ile entegre edilecek.