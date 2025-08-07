İstanbul'da metro ağı genişliyor. Oldukça yoğun bir trafiğe sahip mega kent için trafiği rahatlatacak ve ulaşımı kolaylaştıracak üç hat daha geliyor; Pendik–Kaynarca–Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli. 2025 ve 2026 yıllarında açılması beklenen yeni hatlar, başka hatlarla entegre olarak kesintisiz bir ulaşım sağlayacak. İşte, 2025-2026 yılında İstanbul'da açılacak yeni metro hatları ve detaylar...