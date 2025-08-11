FIAT

- Egea Sedan modeli nakit alımlarda geçerli 949 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar,

- Fiat Egea Cross ise ağustos ayı boyunca 1.079.900 TL’lik başlangıç fiyatı,

- FIAT 600’ün elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ağustos ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Topolino’da 2025 model yılına özel 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 65 bin TL nakit indirim olanağı

- 2024 model yılına sahip Topolino’nun Dolcevita gövdesine özel 123 bin TL indirim olanağı

- Yüzde 100 elektrikli araç deneyimiyle birleştiren Topolino, 540 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.