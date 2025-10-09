Ekim ayı sıfır araç indirim kampanyaları: İşte indirime giren araba modelleri
2025 Ekim ayında otomotiv markaları sıfır araç alımlarına yönelik çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu dönemde araba almak veya arabasını değiştirmek isteyenlere nakit indirimleri, takas desteği ve esnek faiz oranlarına sahip kredi seçenekleri sunuluyor. İşte, güncel sıfır araç kampanyaları...
JEEP
- Avenger Electric modelinin Limited donanımlı versiyonu 49 bin TL, Summit donanımlı versiyonu 66 bin 800 TL takas desteği,
- Avenger e-Hybrid modelinin Limited donanımlı versiyonuna 60 bin TL, Summit donanımlı versiyonuna 116 bin TL’ye varan takas desteği,
- Avenger 4xe modelinin Overland donanımlı versiyonu 116 bin TL takas desteği,
- North Star’a 115 bin TL ve Summit donanımlı versiyonuna 60 bin TL takas desteği
- Compass’ın North Star ve Summit versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
NISSAN
Nissan Juke
Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat.
Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.
Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai Mild Hybrid
Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat.
Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai e-POWER
N-Design: 200.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
NISSAN
Nissan X-Trail Mild Hybrid
Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat.
Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Townstar
Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit desteği +
- 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi
- 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi
Van EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
Combi EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
JAECOO
Evolve (4x4)
Ticari müşterilere özel:
400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay vadeli %2,72 faizli kredi
2.725.000 TL’den başlayan fiyatlar
Revive (4x2)
2.150.000 TL’den başlayan fiyatlar
FIAT
Scudo Van
600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Ducato Van ve Ducato Kamyonet
700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Ducato Minibüs
500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Doblo Combi
600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Doblo Cargo
400.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Scudo Combi / Combimix
500.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Nakit Alım İndirimleri
Doblo, Doblo Cargo, Scudo → 75.000 TL indirim
Ducato Van ve Ducato Kamyonet → 100.000 TL indirim
Ducato Minibüs → 200.000 TL indirim
PEUGEOUT
Binek Modeller
Yeni 3008 Allure (48V hibrit)
Sadece tüzel müşterilere özel: 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
2008 GT
Tüzel müşterilere özel: 150.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
E-2008 (Allure ve GT, %100 elektrikli)
Tüzel müşterilere özel: 200.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
408
Tüzel müşterilere özel: 120.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
E-308 (%100 elektrikli, C segmenti hatchback)
Sadece tüzel müşterilere özel: 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
5008 GT (48V hibrit, 7 koltuklu)
Sadece tüzel müşterilere özel: 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
E-208 (%100 elektrikli)
Bireysel müşterilere: 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
PEUGEOUT
Hafif Ticari Araçlar
Rifter (Otomatik, Allure & GT)
500.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Rifter (Manuel, Allure)
300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Partner Van
400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Expert Traveller & Expert Van
400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Boxer Van 3,5 Ton
600.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Genel: Tüm hafif ticari modellerde 3 ay ertelemeli kredi olanağı mevcut.
CITROËN
Yeni %100 elektrikli Citroën Ë-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën C4 (benzinli YOU) ve Citroën C4 X (MAX donanım):
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
30.000 TL nakit indirim.
Citroën ë-C4 (elektrikli):
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
30.000 TL nakit indirim.
Citroën C3 Aircross:
PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
MAX donanım: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën ë-C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën Ami (elektrikli):
270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
40.000 TL nakit indirim.
Berlingo Kombi:
YOU & PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
MAX donanım: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
OPEL
- Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı,
- Opel Astra, tüzel müşterilere özel 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı,
- Frontera Hybrid modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- Opel Grandland tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı
- Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 300 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi,
- Frontera Elektrik modelinde ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Astra Elektrik modelinde tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
- Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânı,
- Combo, manuel şanzımanlı Essential donanım seviyesinde 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi,
- 8 ileri otomatik şanzımanlı Essential ve Edition donanım seviyesinde 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Ultimate donanım seviyesinde ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- Combo Cargo, 500 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi olanağı,
- Combo Elektrik modelinde ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- Vivaro Cargo, 5.3 m3 hacmindeki Ultimate versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi, daha geniş 6.1 m3 hacmindeki Ultimate XL versiyonunda ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi,
- Movano’da ekim ayına özel 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.
MERCEDES-BENZ
- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,75 faiz
- GLC 180: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,85 faiz
- GLC 180 Coupé: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz
- E 180 AMG & Exclusive: 3.500.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz
- E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %3,10 faiz
- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,90 faiz
- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 750.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,19 faiz
- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz
- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,79 faiz
- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz
- eSprinter: 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 800.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz
2024 model EQV ve eSprinter araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.