Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül temettü takvimi ile bu ay içinde kaç şirket, ne kadar temettü verecek, temettü ne zaman hesaba yatacak?

        Eylül temettüleri hesaba yatıyor! İşte Eylül ayında kâr payı dağıtımı yapan şirketler

        2025 Eylül ayı temettü süreci devam ediyor. Bu ay içerisinde toplam 16 şirketin temettü dağıtması öngörülürken, bazı şirketler ödemelerini hissedarların hesaplarına aktardı. Şimdi ise ayın geri kalanında ödeme yapması beklenen firmalara sıra geldi. Dağıtılacak tutarlar şirketlerin kâr payı politikalarına göre farklılık gösterecek. İşte Eylül 2025 temettü takvimi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Eylül ayı yatırımcılar için hareketli geçiyor. Bu ay toplam 16 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir bölümünü temettü olarak hissedarlarına ödemeyi hedefliyor. Ödenecek tutarlar ise firmaların belirlediği kâr dağıtım stratejilerine bağlı olarak değişiklik gösterecek. İşte Eylül 2025’in güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…

        2

        2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

        BIST kodu: DOHOL

        Temettü tutarı: 0,2598 TL

        Tarihi: 01.09.2025

        3

        Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

        BIST kodu: THYAO

        Temettü tutarı: 2,9257 TL

        Tarihi: 02.09.2025

        4

        Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PNLSN

        Temettü tutarı: 0,1492 TL

        Tarihi: 03.09.2025

        5

        Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST kodu: BIMAS

        Temettü tutarı: 3,4000 TL

        Tarihi: 17.09.2025

        6

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        BIST kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        7

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        8

        Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MACKO

        Temettü tutarı: 0,4675 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        9

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0612 TL

        Tarihi: 25.09.2025

        10

        Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

        BIST kodu: ADEL

        Temettü tutarı: 0,4907 TL

        Tarihi: 26.09.2025

        11

        Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

        BIST kodu: LKMNH

        Temettü tutarı: 0,1771 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        12

        Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PCILT

        Temettü tutarı: 0,7182 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        13

        Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: OFSYM

        Temettü tutarı: 0,3552 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        14

        Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: SUMAS

        Temettü tutarı: 1,7070 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        15

        Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

        BIST kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 6,3084 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        16

        Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: ZRGYO

        Temettü tutarı: 0,0611 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        17

        Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALFAS

        Temettü tutarı: 0,1386 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"