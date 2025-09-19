Eylül temettüleri hesaba yatıyor! İşte Eylül ayında kâr payı dağıtımı yapan şirketler
2025 Eylül ayı temettü süreci devam ediyor. Bu ay içerisinde toplam 16 şirketin temettü dağıtması öngörülürken, bazı şirketler ödemelerini hissedarların hesaplarına aktardı. Şimdi ise ayın geri kalanında ödeme yapması beklenen firmalara sıra geldi. Dağıtılacak tutarlar şirketlerin kâr payı politikalarına göre farklılık gösterecek. İşte Eylül 2025 temettü takvimi ve detaylar…
2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.
BIST kodu: DOHOL
Temettü tutarı: 0,2598 TL
Tarihi: 01.09.2025
Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.
BIST kodu: THYAO
Temettü tutarı: 2,9257 TL
Tarihi: 02.09.2025
Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PNLSN
Temettü tutarı: 0,1492 TL
Tarihi: 03.09.2025
Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST kodu: BIMAS
Temettü tutarı: 3,4000 TL
Tarihi: 17.09.2025
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BIST kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.09.2025
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.09.2025
Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
BIST kodu: MACKO
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0612 TL
Tarihi: 25.09.2025
Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
BIST kodu: ADEL
Temettü tutarı: 0,4907 TL
Tarihi: 26.09.2025
Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
BIST kodu: LKMNH
Temettü tutarı: 0,1771 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: PCILT
Temettü tutarı: 0,7182 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.
BIST kodu: SUMAS
Temettü tutarı: 1,7070 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
BIST kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 6,3084 TL
Tarihi: 30.09.2025