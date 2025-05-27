2025 Haziran temettü takvimi: Bu ay hangi şirketler temettü ödemesi yapacak?
Haziran ayı temettü takvimi, borsa yatırımcılarının odağına girdi. Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi bilinen birçok firmanın temettü dağıtacağı açıklandı. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma, kaç TL temettü dağıtacak? İşte, Haziran temettü takvimi ile ödeme tarihleri...
Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen temettü takvimi işliyor. Haziran ayına günler kala 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayan şirketler, hem ödeme takvimini hem de tutarı kamuoyu ile paylaştı. Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek. İşte, 2025 Haziran temettü takvimi...
2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
Bist kodu: MACKO
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Bist kodu: AYES
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: MERCN
Temettü tutarı: 0,0446 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: TRGYO
Temettü tutarı: 3,5000 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,2692 TL
Tarihi: 11.06.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
Bist kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 12.06.2025
Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bist kodu: EKGYO
Temettü tutarı: 0,4000 TL
Tarihi: 16.06.2025
Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.
Bist kodu: THYAO
Temettü tutarı: 2,9257 TL
Tarihi: 16.06.2025
Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.
Bist kodu: MERIT
Temettü tutarı: 0,1190 TL
Tarihi: 16.06.2025
Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
Bist kodu: BIMAS
Temettü tutarı: 3,3597 TL
Tarihi: 18.06.2025
Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: BUCIM
Temettü tutarı: 0,0567 TL
Tarihi: 18.06.2025
Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Bist kodu: SMRVA
Temettü tutarı: 0,2665 TL
Tarihi: 18.06.2025
Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ULKER
Temettü tutarı: 6,8594 TL
Tarihi: 19.06.2025
Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
Bist kodu: ATATP
Temettü tutarı: 0,5943 TL
Tarihi: 20.06.2025
Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
Bist kodu: TCELL
Temettü tutarı: 1,5455 TL
Tarihi: 20.06.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
Bist kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 23.06.2025
Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.
Bist kodu: ULUFA
Temettü tutarı: 1,0003 TL
Tarihi: 23.06.2025
Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.
Bist kodu: KBORU
Temettü tutarı: 1,0956 TL
Tarihi: 24.06.2025
Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: ATAKP
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 25.06.2025
Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: TABGD
Temettü tutarı: 2,9750 TL
Tarihi: 25.06.2025
Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: PAGYO
Temettü tutarı: 0,8000 TL
Tarihi: 25.06.2025
Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.
Bist kodu: TRCAS
Temettü tutarı: 0,6651 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Bist kodu: ISKPL
Temettü tutarı: 0,0100 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: LOGO
Temettü tutarı: 4,4737 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: HLGYO
Temettü tutarı: 0,0043 TL
Tarihi: 30.06.2025