Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen temettü takvimi işliyor. Haziran ayına günler kala 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayan şirketler, hem ödeme takvimini hem de tutarı kamuoyu ile paylaştı. Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek. İşte, 2025 Haziran temettü takvimi...