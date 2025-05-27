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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Haziran temettü takvimi: Bu ay hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, temettü ödeme takvimi Maçkolik, Ülker, Turkcell, Bim

        2025 Haziran temettü takvimi: Bu ay hangi şirketler temettü ödemesi yapacak?

        Haziran ayı temettü takvimi, borsa yatırımcılarının odağına girdi. Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi bilinen birçok firmanın temettü dağıtacağı açıklandı. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma, kaç TL temettü dağıtacak? İşte, Haziran temettü takvimi ile ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:54
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        Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen temettü takvimi işliyor. Haziran ayına günler kala 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayan şirketler, hem ödeme takvimini hem de tutarı kamuoyu ile paylaştı. Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek. İşte, 2025 Haziran temettü takvimi...

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        2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

        Bist kodu: MACKO

        Temettü tutarı: 0,4675 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: AYES

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: MERCN

        Temettü tutarı: 0,0446 TL

        Tarihi: 02.06.2025

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        Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: TRGYO

        Temettü tutarı: 3,5000 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,2692 TL

        Tarihi: 11.06.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        Bist kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 12.06.2025

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        Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

        Bist kodu: EKGYO

        Temettü tutarı: 0,4000 TL

        Tarihi: 16.06.2025

        Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

        Bist kodu: THYAO

        Temettü tutarı: 2,9257 TL

        Tarihi: 16.06.2025

        Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.

        Bist kodu: MERIT

        Temettü tutarı: 0,1190 TL

        Tarihi: 16.06.2025

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        Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        Bist kodu: BIMAS

        Temettü tutarı: 3,3597 TL

        Tarihi: 18.06.2025

        Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: BUCIM

        Temettü tutarı: 0,0567 TL

        Tarihi: 18.06.2025

        Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

        Bist kodu: SMRVA

        Temettü tutarı: 0,2665 TL

        Tarihi: 18.06.2025

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        Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ULKER

        Temettü tutarı: 6,8594 TL

        Tarihi: 19.06.2025

        Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

        Bist kodu: ATATP

        Temettü tutarı: 0,5943 TL

        Tarihi: 20.06.2025

        Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

        Bist kodu: TCELL

        Temettü tutarı: 1,5455 TL

        Tarihi: 20.06.2025

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        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        Bist kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 23.06.2025

        Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.

        Bist kodu: ULUFA

        Temettü tutarı: 1,0003 TL

        Tarihi: 23.06.2025

        Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.

        Bist kodu: KBORU

        Temettü tutarı: 1,0956 TL

        Tarihi: 24.06.2025

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        Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: ATAKP

        Temettü tutarı: 0,4675 TL

        Tarihi: 25.06.2025

        Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: TABGD

        Temettü tutarı: 2,9750 TL

        Tarihi: 25.06.2025

        Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: PAGYO

        Temettü tutarı: 0,8000 TL

        Tarihi: 25.06.2025

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        Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.

        Bist kodu: TRCAS

        Temettü tutarı: 0,6651 TL

        Tarihi: 30.06.2025

        Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

        Bist kodu: ISKPL

        Temettü tutarı: 0,0100 TL

        Tarihi: 30.06.2025

        Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: LOGO

        Temettü tutarı: 4,4737 TL

        Tarihi: 30.06.2025

        Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: HLGYO

        Temettü tutarı: 0,0043 TL

        Tarihi: 30.06.2025

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