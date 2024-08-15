2025 Ocak'ta memur ve emekliler yüzde kaç zam alır? Memur ve emekli zammına dair senaryolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 34 ile 42 arasında değişeceğini öngördüklerini açıkladı. Bu kapsamda, şimdiden emekli ve memur zammına dair senaryolar ve olası hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, 2025 Ocak ayında emekli ve memurlar yüzde kaç zam alır? Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen fark ne olur? İşte, olası maaş zammı senaryoları...
2024 yılının bitmesine aylar kala, 2025 Ocak ayı için memur ve emekli maaş zammı senaryoları konuşulmaya başlandı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, 9 Ağustos 2024 tarihli haberinde Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre olası zam miktarlarını hesapladı. Peki, 2025 Ocak ayında emekli ve memur zam oranı ne olur, yüzde kaç zam yapılır? İşte, emekli ve memur zam senaryoları...
YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 34 İLE 42 ARASINDA BEKLENİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı itibarıyla 7 aylık enflasyonu yüzde 28,76 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor.
2025 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.
Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.
ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALIRSA ENFLASYON FARKI ÖDENMEYECEK
Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacağından enflasyon farkı uygulanmayacak. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Esasen yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak.
YILLIK ENFLASYONA GÖRE MEMURA YÜZDE 6 İLE 9 ARASI ZAM
Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak çıktığında ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 oranında zam yapılacak.
2025 OCAK SSK VE BAĞ-KUR OLASI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:
Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.