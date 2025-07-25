Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle birlikte, yılın ikinci yarısına ait ekonomik göstergelerin yönü de netleşmeye başlayacak. Özellikle kamu çalışanları ve emekliler için kritik öneme sahip olan 6 aylık enflasyon farkının ilk basamağını oluşturacak bu veri, hem finans çevreleri hem de vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 12 ve 24 aya yönelik enflasyon beklentilerini güncelleyerek ekonomik öngörülere ışık tuttu. Peki, Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...