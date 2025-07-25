Temmuz enflasyonu için geri sayım başladı! TCMB enflasyon beklenti anketi yayınlandı
TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasına sayılı günler kaldı. Ocak-Haziran dönemine ait ilk 6 aylık enflasyon oranı geçtiğimiz haftalarda netleşirken, Temmuz verisiyle birlikte yılın ikinci yarısına dair ekonomik göstergeler şekillenmeye başlayacak. Bu veriler yalnızca ekonomik dengeleri değil, aynı zamanda memur ve emekli maaş zamlarını da doğrudan etkileyecek. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayarak yıl sonu, 12 aylık ve 24 aylık enflasyon beklentilerine dair güncel tahminleri kamuoyuyla paylaştı. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranlarını hangi tarihte açıklayacak? İşte, merak edilen detaylar…
Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle birlikte, yılın ikinci yarısına ait ekonomik göstergelerin yönü de netleşmeye başlayacak. Özellikle kamu çalışanları ve emekliler için kritik öneme sahip olan 6 aylık enflasyon farkının ilk basamağını oluşturacak bu veri, hem finans çevreleri hem de vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 12 ve 24 aya yönelik enflasyon beklentilerini güncelleyerek ekonomik öngörülere ışık tuttu. Peki, Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
2025 HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
2025 TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ağustos, Pazar gününe denk geldiği için TÜİK Temmuz enflasyon verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.