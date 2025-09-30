2026 Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene dört görüşme gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirlemiş; asgari ücret desteğini de 700 liradan bin liraya çıkarmıştı. Şimdi ise gözler, gelecek yıl için belirlenecek asgari ücret tutarına döndü. Peki, 2026 asgari ücret için görüşmeler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
7 milyon kişiyi doğrudan, diğer vatandaşları dolaylı olarak etkileyen asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. 2026 asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplamda dört kez toplanacak ve yeni rakam belirlenecek. Ancak HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, bu sene yapılacak görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Peki, 2026 asgari ücret için görüşmeler ne zaman başlayacak?
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYACAK
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim. Bu hem işçilerin hem de hükümetin aleyhine bir kaosa dönüşecek. O zaman Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile hükümet oturup asgari ücreti belirleyecek." ifadelerini kullandı.
2025 YILI ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ NEYDİ?
TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti.
DİSK, Temmuz 2025’te asgari ücretin 28 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini söylemişti.
2025 ASGARİ ÜCRET İÇİN PARTİLERİN ZAM TEKLFLERİ NEYDİ?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda da enflasyon zammı öneriyoruz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım.”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil."
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:
"Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:
Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır."
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.