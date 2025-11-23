2026 Ocak ayında memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Ocak ayı yaklaşırken Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25–29 aralığından yüzde 31–33 bandına revize etti. Bu güncellemenin ardından gözler, yeni yılda memur ve emeklilere uygulanacak zam oranlarına çevrildi. Peki, 2026 Ocak döneminde memur ve emekliler için zam oranı ne olacak? İşte, güncel rakamlarla olası zam tahminleri
Ekonomi gündeminde öne çıkan konular arasında yer alan memur ve emekli maaş artışları yavaş yavaş şekilleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı 4. Enflasyon Raporu’nda 2025 enflasyon beklentisinin yukarı yönlü güncellenmesi dikkat çekti. Bu değişiklik sonrasında, 2026 Ocak ayında maaşlara yansıyacak artış oranı merak konusu oldu. İşte, TCMB’nin güncel enflasyon tahmini doğrultusunda 2026 Ocak memur ve emekli zammına ilişkin öngörüler.
2025 ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın açıklanan 4. Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı enflasyon tahmini revize edildi. Önceki raporda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilirken, son raporda tahmin aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi. Önceki raporda yüzde 13-19 aralığında tahmin edilen 2026 yılı enflasyon tahmini ise aynen korundu.
YENİ ENFLASYON TAHMİNİ SONRASI 2026 OCAK MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.