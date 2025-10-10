2026 yılında liseye geçiş yapacak binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi, LGS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak resmi duyuru beklenirken, birçok kişi “2026 LGS ne zaman yapılacak?” ve “Başvurular hangi tarihte başlayacak?” sorularının yanıtını merak ediyor. MEB’in açıklayacağı LGS takvimiyle birlikte hem başvuru süreci hem de sınav tarihi belli olacak. İşte detaylar...