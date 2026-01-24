Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB takvimi ile LGS ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        2026 LGS ne zaman? MEB takvimi ile LGS sınav başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılında uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini duyurdu. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin gireceği sınav sonucunda, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara yönelik tercih süreci başlayacak. Peki, 2026 LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 24.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:32
        MEB 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) doğrultusunda gerçekleşecek merkezi sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ve diğer nitelikli okullara yerleşmek isteyen ortaokul son sınıf öğrencileri, başvuru sürecini yakından takip ediyor. Bu kapsamda “2026 MEB takvimi ile LGS ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2026 LGS NE ZAMAN?

        LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı takvimi belli oldu. Buna doğrultuda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

        2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 LGS başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve sürece ilişkin detayların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

        Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

        2026 LGS SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da gerçekleşecek.

        2026 LGS SINAVINDA KAÇ SORU OLACAK?

        LGS kapsamında, sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
