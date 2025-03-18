2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu yeniden Conan O'Brien oldu

Gelecek yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 15 Mart 2026'da düzenlenecek Oscar Ödülleri'ni yine talk show sunucusu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu.

61 yaşındaki Conan O’Brien, bu yılki Oscar töreninin sunucusu olarak büyük beğeni kazanmıştı. Komedyenin, yeniden Oscar sahnesine döneceğini, Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang açıkladı. İkili, ortak açıklamasında, "Conan, mükemmel bir sunucuydu. Geceyi mizah, sıcaklık ve saygıyla ustaca yönetti" dedi.

Yeniden Oscar töreni sunucusu olduğunun ilan edilmesinin ardından Conan O’Brien, esprili bir açıklama yaparak; “Oscar'ları sunmamın tek sebebi, Adrien Brody’nin konuşmasını bitirmesini duymak istemem” dedi. Brody’nin 'The Brutalist' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken 5 dakika 40 saniyelik konuşması, Oscar tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yıl, 97'ncisini geride bıraktığımız Oscar Ödülleri töreni, son 5 yılın en yüksek seyirci sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Yayın, 19,69 milyon seyirciye ulaştı ve sosyal medyada 104,2 milyon etkileşimle Grammy ve Süper Bowl'u geride bıraktı.