2026 KPSS ne zaman? ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi yayınlanmasıyla birlikte KPSS tarihi araştırılıyor. Devlet kadrolarına kamu personeli olarak atanmak isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman, lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihi belli oldu mu?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihi belli oldu. KPSS Lisans oturumları Eylül ayında, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları ise Ekim ayında gerçekleşecek. Peki, 2026 KPSS başvuru tarihleri ne zaman, DHBT sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Lise mezunlarının katılım sağladığı 2026 KPSS Ortaöğretim için takvim şu şekilde:
Başvuru tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç açıklanma tarihi: 19 Kasım 2026
2026 KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Lisans mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Lisans oturumları takvimi şöyle:
Başvuru tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Ön lisans mezunlarının katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun takvimi:
Başvuru tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026
2026 KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların girdiği 2026 KPSS DHBT için belirlenen takvim şu şekilde:
Başvuru tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026
Sınav tarihi: 1 Kasım 2026
Sonuç tarihi: 25 Kasım 2026