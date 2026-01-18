Habertürk
        2026 ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, DHBT sınavı hangi tarihte yapılacak?

        2026 KPSS ne zaman? ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi yayınlanmasıyla birlikte KPSS tarihi araştırılıyor. Devlet kadrolarına kamu personeli olarak atanmak isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman, lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihi belli oldu mu?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…

        Giriş: 18.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:22
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihi belli oldu. KPSS Lisans oturumları Eylül ayında, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları ise Ekim ayında gerçekleşecek. Peki, 2026 KPSS başvuru tarihleri ne zaman, DHBT sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Lise mezunlarının katılım sağladığı 2026 KPSS Ortaöğretim için takvim şu şekilde:

        Başvuru tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

        Sınav tarihi: 25 Ekim 2026

        Sonuç açıklanma tarihi: 19 Kasım 2026

        3

        2026 KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Lisans mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Lisans oturumları takvimi şöyle:

        Başvuru tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

        Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

        Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026

        4

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Ön lisans mezunlarının katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun takvimi:

        Başvuru tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

        Sınav tarihi: 4 Ekim 2026

        Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026

        5

        2026 KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların girdiği 2026 KPSS DHBT için belirlenen takvim şu şekilde:

        Başvuru tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

        Sınav tarihi: 1 Kasım 2026

        Sonuç tarihi: 25 Kasım 2026

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
