Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihi belli oldu. KPSS Lisans oturumları Eylül ayında, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları ise Ekim ayında gerçekleşecek. Peki, 2026 KPSS başvuru tarihleri ne zaman, DHBT sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…