Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 2.992.694'e yükseldi. 29.959 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

21 MART CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

20 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

20 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 123 milyon 152 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 717 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 250 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 430 bine, Brezilya'da 11 milyon 877 bine, Hindistan'da 11 milyon 590 bine ve Rusya'da 4 milyon 447 bine ulaştı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 32 milyar avro tutarında yeni bir ekonomik yardım paketi açıkladı.

Almanya, İtalya, Hırvatistan, İsveç ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da mülteci ve göçmenlerin aşılanmasına başlandı.

18 Mart'ta Sinopharm firmasının aşısını yaptıran Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çin, Kovid-19 aşılamasında 20 Mart itibarıyla 70 milyon rakamına ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM),salgın önlemleri kapsamında Kuzey Kore'deki uluslararası kuruluşlarda çalışan son yabancıların da ülkeden ayrılarak uzaktan çalışmaya geçtiğini bildirdi.

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi, İsrail'den bir heyetin salgın kısıtlamalarına rağmen ülkede düzenlenen Uluslararası El-Baha Çöl Rallisi'ne katılmasına tepki gösterdi.

Senegal'de 6 Ocak'ta Dakar ve Thies'te 21.00-05.00 saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sağlık alanındaki acil durum uygulaması sona erdi.

Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na salgın nedeniyle yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği bildirildi.

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Atlanta Hawks'ta forma giyen oyuncular, Kovid-19 aşısı oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre;

ABD, 30 milyon 425 bin 787 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 11 milyon 877 bin 9 ile Brezilya, 11 milyon 555 bin 284 ile Hindistan, 4 milyon 447 bin 570 ile Rusya, 4 milyon 285 bin 684 ile İngiltere, 4 milyon 181 bin 607 ile Fransa, 3 milyon 332 bin 418 ile İtalya, 3 milyon 212 bin 332 ile İspanya, 2 milyon 971 bin 633 ile Türkiye, 2 milyon 645 bin 186 ile Almanya, 2 milyon 324 bin 426 ile Kolombiya, 2 milyon 234 bin 913 ile Arjantin, 2 milyon 187 bin 910 ile Meksika, 2 milyon 36 bin 700 ile Polonya, 1 milyon 786 bin 265 ile İran, 1 milyon 535 bin 423 ile Güney Afrika, 1 milyon 535 bin 218 ile Ukrayna, 1 milyon 459 bin 406 ile Çekya, 1 milyon 455 bin 788 ile Endonezya, 1 milyon 451 bin 645 ile Peru ve 1 milyon 186 bin 987 ile Hollanda izliyor.