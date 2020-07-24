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HaberlerGündemGüvenlik21 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
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Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 kişiden 19'u gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte yönelik soruşturması kapsamında 17'si ihraç edilen, 4'ü görevden uzaklaştırılan 21 polis için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"da bulunan dijital verilere ilişkin çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 19'u, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi

fetö/pdy operasyonu
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 17'si ihraç edilen, 4'ü görevden uzaklaştırılan 21 polis için gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış polis memuru rütbesindeki toplam 21 Emniyet personeli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Gözaltıların, "Garson"dan ele geçirilen verilerdeki isimlere yönelik ilk operasyon olduğu belirtildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 19'u, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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