21 yaşındaki eşini katleden kocanın cezası belli oldu

Fatih'te 21 yaşındaki eşi Fatma Narman'ı öldürmek suçlamasıyla tutuklu bulunan Yalçın Narman'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman ve müşteki ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Yalçın Narman, "HTS kayıtları araştırıldığında olayın olağan akışına uymayan bir şey yoktur. Eşimin ailesi ile aramda hiçbir sorunum yoktu. Eşimi öldürmeye yönelik hiçbir hareketim olmamıştır. Müşteki avukatlarının evde bulunan silah konusundaki beyanlarına itibar edilmemeli. Ben yalan söylemeden olayı olduğu gibi mahkemede anlattım. Keşke ben ölseydim çünkü çocuklarım hem yetim hem öksüz kaldı" dedi. Müşteki avukatı sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İDDİANAME

Olay, 24 Nisan 2022'de Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi. Fatma Narman'ın kocası Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan Ayşe G. ile alınan mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da sanığın evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtildi. İddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde sanık Yalçın Narman ve Fatma Narman dışında kimsenin olmadığı ve sanık Yalçın Narman'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi. Yalçın Narman'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığı, Bahattin Narman'ın çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Narman'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.